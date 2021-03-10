الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 08:46 م

وزير الصحة : نحتاج إجراءات تقييدية جديدة

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الوكيل الاخباري  - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الأربعاء، إن انتشار الفيروس يزداد بسرعة ووتيرة أكبر بكثير من السلالات القديمة التي نشرت الوباء في الأشهر الماضية.
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وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن القطاع الصحي الأردني ما زال قادرا على الصمود أمام الضغط الكبير.

وأوضح وزير الصحة، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ليست عشوائية، وإنما أتت بعد دراسات وبائية.

وأردف عبيدات، أن محاربة الوباء والتخلص منها لا تتحقق إلا بتوحد العالم من خلال توفير لقاحات كافية لجميع دول العالم الفقيرة منه والغنية.

وتابع أن الحكومة تحاول تأمين أكبر كمية من اللقاحات، ومن عدة مصادر.

وأكد أن السيطرة على الفيروس وكبحه خلال الموجة الحالية تحتاج إلى إجراءات تقييدية جديدة.

 




 

 


 

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