وزير الصحة : نسبة الإصابة ارتفعت الى 35% بين طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - بين وزير الصحة فراس الهواري في تصريحات لـ"التلفزيون الأردني" ان نسبة الإصابة قبل فتح القطاعات كانت 17 % ، وارتفعت الى 35% - 40% بين فئة طلبة المدارس ، ولم يحدث تغيير كبير في الإصابات على باقي الفئات.
وأشار الى ان هذه الفئة اقل اختطارا ، ولا يسبب اصابتها دخول المستشفيات ، حيث لم يدخل المستشفى سوى 4 اشخاص من هذه الفئة.
وقال الهواري بأن 90-97% من الذين دخلوا المستشفيات هم من فئة غير الحاصلين على المطعوم.
وبين ان الفرق بين موجة كورونا والموجات السابقة ، هي بعدد من يدخلون المستشفيات، والذي انخفض بشكل كبير في هذه الموجة بسبب اخذ المطعوم.
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