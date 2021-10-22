وزير الصحة : نسبة الإصابة ارتفعت الى 35% بين طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - بين وزير الصحة فراس الهواري في تصريحات لـ"التلفزيون الأردني" ان نسبة الإصابة قبل فتح القطاعات كانت 17 % ، وارتفعت الى 35% - 40% بين فئة طلبة المدارس ، ولم يحدث تغيير كبير في الإصابات على باقي الفئات.



وأشار الى ان هذه الفئة اقل اختطارا ، ولا يسبب اصابتها دخول المستشفيات ، حيث لم يدخل المستشفى سوى 4 اشخاص من هذه الفئة.



وقال الهواري بأن 90-97% من الذين دخلوا المستشفيات هم من فئة غير الحاصلين على المطعوم.



وبين ان الفرق بين موجة كورونا والموجات السابقة ، هي بعدد من يدخلون المستشفيات، والذي انخفض بشكل كبير في هذه الموجة بسبب اخذ المطعوم.

اضافة اعلان