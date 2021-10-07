وزير الصحة : نسب التدخين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في الأردن

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري أن نسب التدخين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الثلاث الاولى على مستوى العالم بالتدخين رغم التوقيع على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ عام 2004 ، وصدور قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته كاستجابة تشريعية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.



وقال إن انتشار التدخين بين الشباب والبالغين ظاهرة خطيرة تهدد الصحة العامة، مؤكدا أن المدخنين أكثر عرضة للأمراض السارية وغير السارية، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات لمجابهة هذه الأوبئة، وأن تفويض امانة عمان بمهام التفتيش يأتي من باب الثقة بهذه المؤسسة للحفاظ على الصحة ".

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