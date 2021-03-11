وزير الصحة: نقلة نوعية في الشهرين الحالي والمقبل في عدد اللقاحات المتوفرة في الأردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تحدث وزير الصحة نذير عبيدات، الخميس، عن نقلة نوعية في الشهرين الحالي والمقبل في عدد اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد المتوفرة في الأردن.وقال إن اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد تأتي بشكل منتظم من شركة فايزر، ويوجد كمية من اللقاحات تصل كل فترة من الشركة المصنعة للقاح سينوفارم.وتحدث عبيدات لـ "المملكة"، عن وصول مرتقب لكمية من جرعات لقاح أسترازينيكا، دون أن يحدد توقيت وصولها أو كميتها.وبشأن تعليق دول أوروبية لاستخدام لقاح أسترازينيكا، ذكر الوزير أن أي ظاهرة أو ملاحظة طبية قد يكون لها علاقة بعلاج أو لقاح تؤخذ بعين الاعتبار وبجدية من قبل المؤسسات الرقابية.وأشار إلى أن مؤسسة الدواء الأوربية تدرس الموضوع لوجود ملاحظة معينة، ويوجد دراسة تبين إذا وُجد ارتباط لمضاعفات معينة بلقاح أسترازينكا، مضيفًا أن المملكة المتحدة استعملت اللقاح ولم تعلن عن وجود مثل تلك المضاعفات."في حال تأكيد وجود أعراض جانبية سيتخذ الأردن الإجراء المناسب"، وفق الوزير الذي قال "نحن نراقب مثل هذه الأمور لكن يجب التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرار لأنه قد يتبين عدم وجود علاقة للمضاعفات بلقاح معين ومثل هذه الأمور تحدث في الكثير من الأحيان ويجب دراستها".وتحدث الوزير عن ضرورة زيادة المراكز المحددة للتطعيم، وعبّر عن أمله بتوفر اللقاحات بأعداد أكبر مما كانت عليه سابقًا.وبشأن ضعف المناعة بعد الجرعة الأولى قال الوزير "تُفهم الأمور بطريقة غير دقيقة بعد أخذ الجرعة الأولى لا يكون قد تحقق الهدف من المطعوم ولا يكون الشخص لديه حماية من الفيروس بعد الجرعة الأولى ولابد من الانتظار إلى الجرعة الثانية، لكن بعد إعطاء الجرعة الأولى لا يكون هناك إضعاف للمناعة وإنما لا يكون هناك حماية للشخص من الإصابة ولا بد من التعامل بطريقة معينة ويحافظ الإنسان على نفسه باتباع أساليب الوقاية بشكل كامل وكما هو معلن عنه".