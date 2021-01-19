وزير الصحة : هؤلاء سيحرمون من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، إن عدد من تلقوا لقاح كورونا منذ إطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا لم يصل إلى 20 ألفا.وأضاف عبيدات خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" أن 70 بالمئة من المسجلين لتلقي اللقاح حصلوا عليه، على أساس يومي، وأنه من 5 إلى 7 آلاف رسالة ترسل يوميا للمسجلين بمنصة تلقي لقاح كورونا.وأشار إلى أن عدد المسجلين في المنصة 270 ألف شخص، وأن الجرعة الثانية من اللقاح جاهزة لمن أخذ الأولى.وأوضح عبيدات أنه كلما كانت نسبة التلقيح عالية كلما كانت السيطرة على الوباء أسرع وكان المنحنى الوبائي أفضل، لافتا إلى أنه الهدف تلقيح 30 بالمئة من الأردنيين ضد فيروس كورونا.وشدد وزير الصحة على أنه لن يتم إعطاء المطعوم لأي شخص غير مسجل بالمنصة المخصصة لذلك.