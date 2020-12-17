الخميس 17-12-2020
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وزير الصحة : هذا ما حدث بعد تناولي مطعوم كورونا

الخصاونة يشيد باجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الخميس، 17-12-2020 02:24 م

وزير الصحة : هذا ما حدث بعد تناولي مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات في تصريح صحفي، "إنه ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تلقيا الجرعة الأولى من المطعوم قبل نحو شهر ونصف وبعد ثلاثة اسابيع تلقيا الجرعة الثانية من المطعوم، وتم بعدها إجراء فحص الأجسام المضادة، واليوم تسلمنا النتيجة من المختبرات التي تبين تشكل اجسام مضادة وهذا مؤشر جيد على فعالية المطاعيم الموجودة حاليا بغض النظر عن مصدرها".
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واعرب وزير الصحة عن ثقته بأن المطاعيم التي ستتوفر في المملكة قريبا ستكون فاعلة وآمنة بعد ان تمر بجميع المراحل التي تحتاجها سواء في بلد المنشأ او داخل المملكة خاصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث لا بد من اعتمادها والمصادقة عليها وتسجيلها للاستعمال الطارئ كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم.

 




 

 


 

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