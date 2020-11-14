وزير الصحة : هذا ما قصدته بالحظر الذكي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء السبت، إنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بحظر تجول شامل خلال الأسبوع المقبل، والسماح للمواطنين بالتجول لساعتين يوميا فقط.وأضاف عبيدات، في تصريحات صحفية ، أن المنحنى الوبائي في الأردن، ارتفع خلال الفترة الماضية، وهذا طبيعي، والحالات ستصل إلى نقطة معينة.وأوضح وزير الصحة، أن الحالات ارتفعت الأسبوع الماضي، مقاربة بالأسابيع الماضية، لكن الزيادة لم تكن تضاعفية ولا كبيرة.وأشار إلى أنه لا يوجد أي قرار بأي إجراءات معينة من التفاصيل المتداولة المذكورة، مستدركا أن على الحكومة أن تنتظر يوم أو يومين للحكم على الوضع، لاتخاذ إجراءات معينة.وتابع عبيدات، أن الحظر الشامل بالمعنى المعروف لأسابيع، فإنه غير مطروح حاليا، ولكن ربما يكون هنالك إجراءات حسب ما يقتضيه الوضع الوبائي.وبين : قصدت بالحظر الذكي ، زيادة فرض القيود على بعض القطاعات بحسب الوضع الوبائي دون غيرها لتقليل زيادة تفشي فيروس كورونا .