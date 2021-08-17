وزير الصحة ومدير صندوق قطر للتنمية يبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الاخباري- بحث وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، مع مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة الكواري، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة قطر الشقيقة، وسُبل الدعم والتطوير في المجالات الصحية.

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وأشاد الدكتور الهواري خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الكواري بحضور وفد من السفارة القطرية في عمان، والأمين العام لشؤون الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في تبادل الخبرات بالمشاريع القطرية في الأردن القائمة والمستقبلية في المجال الصحي، وإمكانية تطويرها من خلال وضع خطة عمل بشكل متواصل.



وثمن الهواري دعم الصندوق القطري لصندوق الأردن الصحي للاجئين (صندوق المنحة المشتركة)، والذي بلغ مجموعه 4.2 مليون دولار أميركي، وساهم في دعم القطاع الصحي والتعامل مع جائحة كورونا، خاصة في دعم اللاجئين المقيمين على أرض المملكة، بالتعاون مع الجهات المانحة الأخرى المساهمة في الصندوق.

من جانبه، أكد الكواري، جاهزية دولة قطر لدعم الأردن في المجال الصحي، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، لما فيه مصلحة المواطنين في البلدين.