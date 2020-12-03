الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

إعلان من إدارة الأزمات بشأن الحظر الشامل

قرارات اقتصادية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

أجواء لطيفة اليوم

القبض على شخصين سلبا احدى الصيدليات تحت التهديد في العاصمة - صورة

وزير الصحة للوكيل : شراء لقاح ضد فيروس كورونا قائم حتى لو تحسن الوضع الوبائي

تعليق دوام مديرية عمل العقبة يوم غد الخميس لتسجيل إصابة بكورونا

الخميس، 03-12-2020 11:07 ص

وزير الصحة يبشر الأردنيين بشأن لقاح كورونا

10202021181016133835123


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوزارة تدرس موضوع حصول المتعافيين من فيروس كورونا على اللقاح بناء على الدراسات الطبية العالمية لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد عبيدات في تصريحات صحفية، أن شركة "فايزر" ستقوم بتوفير نسبة من اللقاح خلال الربع الأول من العام القادم، مشيرا الى أن الجرعات الاولى من اللقاح ستكون موجودة في الأردن في نهاية الشهر الاول من 2021.

وأوضح أن وزارة الصحة تستعد لتخزين اللقاح بالتعاون مع الجهات المختصة ومركز الأزمات لتكون عملية إعطاء المطعوم بشكل سلس.

وبين عبيدات أن الأردن انتهج نهجا واضحا بالتواصل مع أكثر من جهة للحصول على اللقاح، الذي ينتظره العالم كافة، وسيكون دوره واضحا في المرحلة المقبلة.

كما أكد عبيدات أن الاردن اتفق مع شركات اخرى ومن خلال منظمة الصحة العالمية، على تزويده بلقاحات كورونا، لكن لم يتضح بعد متى سيحصل الأردن على حصته منها.

وعن الوضع الوبائي قال وزير الصحة إن هناك انخفاضاً في عدد الوفيات والإصابات، وهذا يعطينا مؤشراً ايجابياً، مؤكداً في ذات الوقت أننا وسط معركة مع الوباء ونعمل على محاربته من خلال الالتزام بوسائل السلامة العامة كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتخلص من بعض العادات الاجتماعية كالمصافحة.

وأضاف عبيدات أن المستشفيات الميدانية ستكون جاهزة إنشائياً منتصف الشهر الحالي مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحديد الكوادر الصحية اللازمة للعمل فيها وتدريبها للتعامل مع وباء كورونا بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة التي تحتاجها هذه المستشفيات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202025121134707605310

إعلان هام صادر عن إدارة الترخيص

جثة

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

24

مطالب بمعاقبة معتدين على ممرض في الكرك

a02bc3af-7bcd-4a05-a364-ae957a49f519

القطامين يزور هيئة الإستثمار

او

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

127531808_5241428955869054_2517703229027404352_o

تعليق صلاة الجمعة بالصريح حتى إشعار آخر

أخبار متعلقة
99

لجنة الأوبئة: الحظر الشامل في الأردن شر لا بد منه

11

الصحة: 38 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

1120203232455891975188

الأردن يتجاوز ألف وفاة بكورونا

1120201181244993832470

الخصاونة وعبيدات يتلقيان لقاحا لكورونا

11

اجتماع طارئ للنقابات الصحية في الأردن

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

ترتيب مخيف للأردن بإصابات كورونا عقب نتائج الأمس