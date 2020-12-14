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الإثنين، 14-12-2020 05:28 م

وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات ان الوضع الوبائي يشهد انخفاض بشكل واضح وبنسبة جيدة و نسبة العينات الايجابية تنخفض 
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واضاف عبيدات ، الاثنين ، خلال مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء  ان المستشفيات شهدت ارتياح واضح وانخفاض بعدد الحالات الحرجة وهذه تعتبر مؤشرات ايجابية للوضع الوبائي 

واشار عبيدات ان الالتزام مطلوب من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي لان الفيروس مازال موجود في جميع المحافظات 

ونوه عبيدات ان بناء المستشفيات الميدانية خفف الضغط على المستشفيات الحكومية 

وختم عبيدات ان وزارة الصحة تتواصل مع شركات المطاعيم وتم التوقيع على الاتفاقية مما يغطي  5 % من المواطنيين وسيكون التطعيم في الربع الاول من العام المقبل .

 




 

 


 

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