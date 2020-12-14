وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات ان الوضع الوبائي يشهد انخفاض بشكل واضح وبنسبة جيدة و نسبة العينات الايجابية تنخفضواضاف عبيدات ، الاثنين ، خلال مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء ان المستشفيات شهدت ارتياح واضح وانخفاض بعدد الحالات الحرجة وهذه تعتبر مؤشرات ايجابية للوضع الوبائيواشار عبيدات ان الالتزام مطلوب من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي لان الفيروس مازال موجود في جميع المحافظاتونوه عبيدات ان بناء المستشفيات الميدانية خفف الضغط على المستشفيات الحكوميةوختم عبيدات ان وزارة الصحة تتواصل مع شركات المطاعيم وتم التوقيع على الاتفاقية مما يغطي 5 % من المواطنيين وسيكون التطعيم في الربع الاول من العام المقبل .