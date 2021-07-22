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الخميس، 22-07-2021 11:40 ص

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية الحكومية في المفرق - صور

هواري


الوكيل الإخباري - زار وزير الصحة فراس الهواري صباح الخميس، مستشفى المفرق الحكومي ومستشفى البادية الشمالية ومركز صحي الخالدية الشامل اطلع خلالها على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة المفرق في ثالث أيام عيد الأضحى.

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وأشار الهواري إلى أنّ الزيارات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الصحية تساعد على تحديد واقع الحال بشكل أوضح وأدق، وبالتالي تقييم هذا الواقع بشكل سليم تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم متلقي الخدمة والمؤسسة الصحية معاً.


وكان الهواري قد نفذ عدد من الزيارات الميدانية لمستشفيات (الأميرة بسمة التعليمي، والأميرة بديعة التعليمي لأمراض النسائية والتوليد، والأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال وجراحتها، والسلط الجديد، والمستشفى القضائي بالفحيص) بالإضافة إلى مركز صحي الفحيص الشامل، تفقد خلالها واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في أول وثاني أيام عيد الأضحى.

 

وكان قد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بتكثيف الزيارات الميدانية في المملكة.

 



 




 

 


 

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