وزير الصحة يتفقد سير العمل في بنك الدم فرع غرب عمان

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على أهمية الدور الذي يقوم به بنك الدم التابع لوزارة الصحة في تأمين المرضى بوحدات الدم ومشتقاته حسب الحاجة وفي كل الأوقات وعلى مدار الساعة.



جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة الصحة إلى بنك الدم فرع غرب عمان اطلع خلالها على سير العمل فيه ومدى جاهزيته لاستقبال المتبرعين بالدم.



واطلع الهواري على أسلوب عمل البنك الذي يستخدم التقنيات الحديثة المرتبطة بجمع منتجات الدم ومعالجتها وتخزينها ونقلها.



وأبدى الهواري ارتياحه لجاهزية الكوادر الصحية في تلبية احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته المطابقة لمواصفات الجودة المعمول بها.



وشدد الهواري على ضرورة الحفاظ على صحة المتبرعيين والمتعاملين مع الدم ومشتقاته من بداية التبرع وحتى يتم نقله للمريض مع عدم الاضرار بالبيئة المحيطة.



واستمع الهواري لملاحظات الكوادر الصحية العاملة في بنك الدم وأوعز بتزويد البنك بكل ما يحتاج لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمراجعين كافة.

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