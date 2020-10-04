وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر وزارة الصحة خلال الستة شهور الماضية حسنت النظام الصحي ليكون قادراً على استقبال الحالات ومتابعتها متابعة حثيثة وتنتج المملكة يوميا 5 ملايين كمامة وقادرة على زيادتها الى 10 ملايين كمامة و20 ألف واقي وجه و10 آلاف لباس بالاضافة لـ200 ألف نظارة واقية، كما تجري نحو 20 ألف فحص "بي سي آر" يوميا ويتوفر 6200 سرير طبي في المستشفيات.واوضح أنه يوجد حوالي 33 مختبرا قادر على اجراء الفحوصات وقريبا سيتم افتتاح مختبر اربد والزرقاء والعقبة وغور الصافي وزيادة اعداد فرق التقصي الوبائي الى400 فريق .وبين الدكتور جابر انه تم اعادة تسعير الفحوصات في القطاع الخاص لتصبح 35 دينارا ووضع سقوف بالمستشفيات الخاصة لمن يرغب بالعلاج فيها بحد اقصى 250 دينارا للدرجة الاولى و150دينارا للدرجة الثانية وستتولى الوزارة متابعة المستشفيات .وحذر الدكتور جابر المواطنين بضرورة البعد عن التجمعات و ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات .