الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات اصابة ترامب بكورونا

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

إيران: 211 وفاة و3653 إصابة جديدة بكورونا

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

المستقلة للانتخاب تحيل قضية جديدة الى المدعي العام

تعطيل مدارس حكومية وخاصة - اسماء




الأحد، 04-10-2020 07:30 م

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

1020201173038609174467


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر  وزارة الصحة خلال الستة شهور الماضية حسنت النظام الصحي ليكون قادراً على استقبال الحالات ومتابعتها متابعة حثيثة وتنتج المملكة يوميا 5 ملايين كمامة وقادرة على زيادتها الى 10 ملايين كمامة و20 ألف واقي وجه و10 آلاف لباس بالاضافة لـ200 ألف نظارة واقية، كما تجري نحو 20 ألف فحص "بي سي آر" يوميا ويتوفر 6200 سرير طبي في المستشفيات.
اضافة اعلان

واوضح أنه يوجد حوالي 33 مختبرا قادر على اجراء الفحوصات وقريبا سيتم افتتاح مختبر اربد والزرقاء والعقبة وغور الصافي وزيادة اعداد فرق التقصي الوبائي الى400 فريق .

وبين الدكتور جابر انه تم اعادة تسعير الفحوصات في القطاع الخاص لتصبح 35 دينارا ووضع سقوف بالمستشفيات الخاصة لمن يرغب بالعلاج فيها بحد اقصى 250 دينارا للدرجة الاولى و150دينارا للدرجة الثانية وستتولى الوزارة متابعة المستشفيات .

وحذر الدكتور جابر المواطنين بضرورة البعد عن التجمعات و ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

1020203184830156816687

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

555

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

غغغغ

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

1020203125945431979224

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

55

المستقلة للانتخاب تحيل قضية جديدة الى المدعي العام

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2)

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

wwww

تسجيل 4 وفيات بكورونا في الاردن اليوم

820201114458769604092

توصيات هامة صادرة عن لجنة الأوبئة – وثيقة

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 6 وفيات و 721 حالة كورونا بالاردن اليوم

820201114458769604092

جابر: مطعوم العلاج من كورونا شارف على الانتهاء

9202018204321418294117

جابر يُحذر من ارتفاع اصابات كورونا ويوجه رسالة للاردنيين