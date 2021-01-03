الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

وفاة مواطن حرقاً في اربد

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

التربية للوكيل : عدة نماذج للمبحث الواحد في الامتحانات النهائية

برنامج الوكيل .. محامٍ يأخذ على عاتقه مساعدة مواطن دون أتعاب

إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

أسعار الذهب الأحد 3/1/2021

ألمانيا تسجل 312 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ودعوات لتمديد الإغلاق

بعد مناشدة للوكيل .. أمين عمان يتعهد بتكاليف دفن ضحايا حادث الرويشد

طبيب يقدم نصائح للراغبين بالتطعيم ضد كورونا

الأحد، 03-01-2021 02:09 م

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

12202027162950485873972


الوكيل الاخباري - أكّد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وجود معطيات تشير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي قد يشهد نهاية وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، لكنها غير مضمونة.
اضافة اعلان

وقال خلال لقاء جمعه وأعضاء من لجنة الأوبئة، السبت، مع ممثلين عن القطاعات المغلقة وغير المسموح لها بالعمل، إن "التوقعات مبنية على معطيات عملية، منها إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس؛ مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالإضافة إلى التوصل إلى المطعوم الخاص بالوباء".

وشدد عبيدات خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمّان، بحضور وزير السياحة نايف الفايز، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، على ضرورة أن يأخذ المواطنون المطعوم لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغرباً الأصوات والإشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه.

وبهذا الصدد، دعا القطاع التجاري إلى دعم التوجهات الرسمية بخصوص التوعية بأخذ المطعوم الذي وصفه بأنه "مأمون وبفعالية عالية" للوقاية من أخطر وباء عرفته البشرية، مؤكداً أن المطاعيم تعتبر من أكبر الإنجازات التي حققها العالم، وأسهمت بالقضاء على الأمراض.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202018185535103433814

الجيش ينشر أسماء المستحقين للقروض الاسكانية

1220202816628340051980

وفاة مواطن حرقاً في اربد

120212134213227515054

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

9201818155111624016242

التربية للوكيل : عدة نماذج للمبحث الواحد في الامتحانات النهائية

3202017215340642987402

توضيح هام من الضمان بشأن أمر الدفاع 24

e358e406-e97c-4731-b3b0-02ea1d30f865

الحكومة تتعهد بعدم التهاون في مكافحة الفساد

أخبار متعلقة
1220201721419346355037

عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن

620201883125797109930

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

1220207172537587033402

وزير الصحة : اتصالات مكثفة لإحضار لقاح كورونا بكانون الثاني

1220201182158392185000

وزير الصحة يرد على الشكوك حول تزويد الأردن بلقاح كورونا

عبيدات

وزير الصحة يوضح حول الموجة الثانية من كورونا

11202023204256859090880

وزير الصحة يوضح حول استمرار حظر الجمعة