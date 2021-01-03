وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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أكّد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وجود معطيات تشير إلى أن النصف الثاني من العام الحالي قد يشهد نهاية وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، لكنها غير مضمونة.وقال خلال لقاء جمعه وأعضاء من لجنة الأوبئة، السبت، مع ممثلين عن القطاعات المغلقة وغير المسموح لها بالعمل، إن "التوقعات مبنية على معطيات عملية، منها إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس؛ مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالإضافة إلى التوصل إلى المطعوم الخاص بالوباء".وشدد عبيدات خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمّان، بحضور وزير السياحة نايف الفايز، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، على ضرورة أن يأخذ المواطنون المطعوم لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغرباً الأصوات والإشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه.وبهذا الصدد، دعا القطاع التجاري إلى دعم التوجهات الرسمية بخصوص التوعية بأخذ المطعوم الذي وصفه بأنه "مأمون وبفعالية عالية" للوقاية من أخطر وباء عرفته البشرية، مؤكداً أن المطاعيم تعتبر من أكبر الإنجازات التي حققها العالم، وأسهمت بالقضاء على الأمراض.