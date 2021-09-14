وزير الصحة يزور مركز الإسعاف الجوي الأردني

الوكيل الإخباري- زار وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، مركز الإسعاف الجوي الأردني التابع لسلاح الجو، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.

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واستمع الهواري إلى إيجاز قدمه مدير المركز حول عمل المركز والخدمات التي يقدمها والتي تسعى إلى دعم وتعزيز موقف الأردن الرائد في مجال توفير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية، من خلال تقديم خدمات الإسعاف والنقل الجوي بمهنية واحترافية عالية، والتي يشرف عليها فريق عمل مختص من ذوي الخبرة والكفاءة.



وأكد وزير الصحة استعداد الوزارة لتقديم أشكال الدعم والتعاون كافة لمركز الإسعاف الجوي الأردني للاستفادة من التقنيات الحديثة وإمكانات البنية التحتية الموجودة لدى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات المتطورة.



وثمن الهواري جهود القائمين على المركز والعاملين فيه لدوره المهم في خدمة الأردنيين والمقيمين في الأردن، من خلال تقديم خدمات الإسعاف الجوي للمصابين بإصابات خطرة في الحالات الطارئة والتي تستدعي النقل السريع.



وفي نهاية الزيارة، شكر قائد سلاح الجو الملكي اهتمام وزير الصحة بالمركز وما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية.



يشار إلى أن المركز جرى تأسيسه عام 2015 بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني كمركز حكومي مستقل، لخدمة الأردنيين والمقيمين في الأردن من خلال تقديم الإخلاء الطبي للمصابين بإصابات خطيرة، والذين يعانون من عدم كفاية الإمكانات الطبية في المستشفيات الطرفية والنائية، إلى المراكز الصحية المتقدمة.

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