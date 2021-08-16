وزير الصحة يستثني بعض الوظائف العاملة في الوزارة من شروط العطاءات

الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الاثنين، استثناء بعض الوظائف العاملة مع شركات الخدمات الفندقية الخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، من مواصفات وشروط عطاءات وخدمات التنظيف والنقل والمراسلات والطعام والبستنة.



ويشمل الاستثناء الوظائف الإشرافية والفنية والتخصصية، وهي مدير مشروع، ورئيس تدبير، ورئيس طهاة، ومراقب نظافة، وفني تحضير حليب، ومراقب مراسلات. وبين القرار أن الوظائف المستثناة تتمتع بخبرة وكفاءة عالية، وأن استثنائها يأتي حفاظا على استمرارية العمل والاستفادة من خبراتها في مواقع العمل على أن يجري اعتمادها من قبل إدارة الموقع، وأن تلتزم الشركات بعدم تعيين أي مستخدم جديد لا تنطبق عليه شروط وبنود العطاء وتحت طائلة المسؤولية.

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