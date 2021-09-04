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وزير الصحة يشيد بدور المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة كورونا

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السبت، 04-09-2021 10:23 م

وزير الصحة يشيد بدور المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - أشاد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بدور ومساهمة المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.

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وقال في كلمة ألقاها، خلال حفل تخريج فوج جديد من الأطباء المقيمين ضمن برنامج "التدريب والتعليم الطبي المستمر" في مستشفى الأردن، اليوم السبت، أن ما قدمه الأردن من تجربة مميزة في مجال مطعوم كورونا، وما لعبه قطاع المستشفيات الخاصة في تقديم هذه المطاعيم كان مميزاً على مستوى المنطقة والعالم، مثمنا مشاركة القطاع الطبي في تقديم المطعوم للمواطنين بشكلٍ عام والذين يعانون من حساسية مفرطة بشكل خاص.


وأشار هواري إلى مساندة قطاع المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة أيضا من خلال استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمة العلاجية لهم.

 

وأكد أن الأطباء والكوادر الصحية أثبتوا أنهم الجيش الأبيض باستحقاق، لما قدموه من تضحيات جمّة خلال هذه الجائحة، مشيرا إلى أهمية دور المستشفيات الخاصة التعليمية في توفير فرصٍ تدريبية للأطباء الشباب لغايات الاختصاص بما يرفد القطاع الصحي الأردني والعربي بكفاءات طبية مميزة.

 

بترا 

 

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