وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، أن وزارة الصحة عرضت خطتها المتعلقة بإعطاء اللقاح على شركة فايزر وأبدت الشركة إعجابها بها.



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ويعتبر تصريح عبيدات الأول في هذا الشأن ، ما يعني أن الشركة درست بعناية الخطة الأردنية حول تعامل المملكة مع وباء كورونا ، الأمر الذي أثار إعجابها.



وأكد عبيدات أن الخطة تتضمن تحديد المراكز وتوفير الثلاجات الحافظة للقاح، وطلب استيراد المزيد منها، وإعطاء اللقاح حسب الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وفق خطة متكاملة ودقيقة.

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