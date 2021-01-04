الإثنين 04-01-2021
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وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

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الإثنين، 04-01-2021 09:40 ص

خطة متكاملة ودقيقة

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

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وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، أن وزارة الصحة عرضت خطتها المتعلقة بإعطاء اللقاح على شركة فايزر وأبدت الشركة إعجابها بها.

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ويعتبر تصريح عبيدات الأول في هذا الشأن ، ما يعني أن الشركة درست بعناية الخطة الأردنية حول تعامل المملكة مع وباء كورونا ، الأمر الذي أثار إعجابها. 


وأكد عبيدات أن الخطة تتضمن تحديد المراكز وتوفير الثلاجات الحافظة للقاح، وطلب استيراد المزيد منها، وإعطاء اللقاح حسب الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وفق خطة متكاملة ودقيقة.

 

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