وزير الصحة يضع لمساته الأخيرة لتحسين كفاءة القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يعتزم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إعادة هيكلة وزارة الصحة خلال الفترة الراهنة ، لتحسين كفاءة وآداء المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة وتحديد مسؤولية الموظفين .

اضافة اعلان

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة الهواري ، في وقت سابق خلال اجتماع في قصر الحسينية عقده الملك عبدالله الثاني مع مسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي، الثلاثاء الماضي (أنقر هنا) .

ونتيجة للأخطاء الطبية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية ، فقد تطلب من وزير الصحة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من أجل الوقوف على مواضع الخلل في القطاع الصحي نتيجة للاكتظاظ الحاصل على الخدمات الطبية ما يرهق الكوادر العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات .

ومن الجدير ذكره أن هنالك نظاما خاصا لتقييم الكوادر ، من أجل الوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.