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الإثنين، 27-09-2021 07:41 م

وزير الصحة يطلب خبرات في الادارة والموارد البشرية والجودة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طلب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من رئيس ديوان الخدمة المدنية مخاطبة الوزارات والدوائر لمن يرغب بالعمل لدى وزارة الصحة من اصحاب الخبرات والكفاءات العالية ممن لا يقل تقديرهم العلمي عن جيد جدا لوظائف الفئة الاولى والثانية من تخصص الادارة والموارد البشرية والمحاسبة والجودة والمبرمجين والسائقين ، وفق كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .

ووجه الهواري بالكتاب الى رئيس ديوان الخدمة المدنية توضيحاً بعدم توفر شواغر في وزارة الصحة ووجود نقص في الكوادر البشرية من جميع التخصصات الصحية وغير الصحية.

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