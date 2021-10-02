وزير الصحة يطلب خطة لإعادة توزيع الكوادر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الزام جميع الكوادر التي تعمل بنظام الشفتات بالساعات المحددة بنظام الخدمة المدنية على ان لا يتجاوز دوام الموظف بالشفت الواحد 8 ساعات باليوم ولا يسمح لهم بتجاوز عدد الساعات المحددة والبالغة 45 ساعة اسبوعيا لمن يتقاضى عمل اضافي و 35 ساعة لمن لا يتقاضى بدل الاضافي.



وشدد الهواري على تطبيق احكام المادة (94/ج) من نظام الخدمة المدنية بعدم الموافقة على نقل الموظف او انتدابه قبل انتهاء مدة التجربة البالغة سنتين من تاريخ مباشرته العمل بالاضافة الى تفعيل اداة العبء الوظيفي والذي يحدد الاحتياج الفعلي للكوادر بما يتناسب مع حجم العمل وتحت طائلة المسؤولية.

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