السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

القطاعات التجارية: النشاط الاقتصادي لم يستعد عافيته

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

بسبب هذه المخاطر امنع أطفالك من استخدام الهاتف

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

طبيب اردني يتوقع توفر دواء كورونا الجديد نهاية العام الحالي

السبت، 02-10-2021 03:47 م

وزير الصحة يطلب خطة لإعادة توزيع الكوادر

f


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الزام جميع الكوادر التي تعمل بنظام الشفتات بالساعات المحددة بنظام الخدمة المدنية على ان لا يتجاوز دوام الموظف بالشفت الواحد 8 ساعات باليوم ولا يسمح لهم بتجاوز عدد الساعات المحددة والبالغة 45 ساعة اسبوعيا لمن يتقاضى عمل اضافي و 35 ساعة لمن لا يتقاضى بدل الاضافي.

وشدد الهواري على تطبيق احكام المادة (94/ج) من نظام الخدمة المدنية بعدم الموافقة على نقل الموظف او انتدابه قبل انتهاء مدة التجربة البالغة سنتين من تاريخ مباشرته العمل بالاضافة الى تفعيل اداة العبء الوظيفي والذي يحدد الاحتياج الفعلي للكوادر بما يتناسب مع حجم العمل وتحت طائلة المسؤولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202130135714904920977

الملك يوجه بالسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

720214215725575566622

مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد

4

السفير الهندي يفتتح المركز الهندي الأردني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الشنطي

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

أخبار متعلقة
هواري لوغو 2

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

920218104159724753658

تعميم من وزير الصحة الى جميع المستشفيات

الهواري

وزير الصحة : الانتهاء من هيكلة وزارة الصحة الأسبوع القادم

9202119135450360257296

الملك ينبه إلى وجود تقصير في القطاع الطبي

مستشفى البشير الحكومي بمنطقة الاشرفية بالعاصمة عمان (ارشيفية)

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

920211474313104794884

تعيين مدير جديد لمستشفيات البشير اليوم