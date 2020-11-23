وزير الصحة يطمئن الأردنيين و يكشف تطورات استقبال مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الاثنين، إن "جميع الاستعدادات موجودة لاستقبال لقاحات/ مطاعيم معلن عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد".وأضاف لـ "المملكة" أنه "سيتم شراء ثلاجات خاصة لتخزين اللقاح/ المطعوم الذي قد يتطلب الاحتفاظ به بدرجة حرارة تقل عن 80 درجة مئوية"."علما أن الشركة الموردة للمطعوم/ اللقاح هي ستقوم بنفسها بإيصال المطعوم إلى المراكز الصحية المخصصة لهذه الغاية"، أضاف عبيدات، موضحا أنه سيتم "التأكد بأنه مخزن بدرجة حرارة تقل عن 80 درجة مئوية، وتوفر ثلاجات للحفاظ عليه لمدة تصل إلى 6 أشهر".أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، قال في تصريح سابق إن الوزارة بدأت بـ "التحضير المسبق والمبكر" لمعرفة من يمكن تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19 التي يتوقع استلامها مع بداية السنة الجديدة، في حال تسجيلها وثبوت مأمونيتها وفاعليتها.