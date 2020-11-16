وزير الصحة يعلن اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الصحة نذير عبيدات، ان هناك مؤشرات ايجابية حول تطورات وباء كورونا بالاردن .



واضاف في مؤتمر صحفي اليوم ان الحكومة ستعمل على زيادة القدرات بعدد الاسرة في المستشفيات الحكومية واجهزة التنفس .



واكد مضاعفة اعداد الاسرة من خلال استئجار احد المستشفيات الخاصة الذي بدأ استقبال الحالات من اليوم ، اضافة الى اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لاستقبال مرضى كورونا .

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وبين أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لانشاء 3 مستشفيات ميدانية في الوسط والشمال والجنوب وخلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع ستكون المستشفيات قادرة على استقبال المرضى، ونسبة الاشغال للأسرة بالحد المقبول.



