الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يعلن عن اجراءات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة

وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

%13.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

إرادة ملكية بالموافقة على ترفيع عدد من القضاة الشرعيين

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إحالة نائب سابق ونجله إلى القضاء بسبب الحصول على مغانم غير مشروعة

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

الإثنين، 14-12-2020 05:38 م

وزير الصحة يعلن عن اجراءات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة

1220209154021178906949


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الأردن شهد انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع فترة الذروة خلال الفترة الماضية بنسبة 35%، وكذلك النسبة الإيجابية للفحوصات وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة العزل وأسرة العناية الحثيثة.
اضافة اعلان

وأوضح عبيدات في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الإثنين، أن الوضع الوبائي دقيق لكنه يسير بشكل إيجابي، رغم بقاء أعداد الإصابات بالآلاف وبقاء الفيروس منتشرا في المجتمع، داعيا إلى الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد الجسدي والتركيز على ارتداء الكمامات.

وأكد أن الأردن وقعت بشكل نهائي مع شركة فايزر بشأن لقاح كورونا لتغطية احتياجات 5 بالمئة من المواطنين، مشيرا إلى أن اللقاح سيصل الأردن في شهر شباط القادم ونسعى لإيصاله قبل ذلك، ومنوها بوجود اتفاقات أولية مع شركات الأخرى لحجز الكمية المطلوبة.

وقال إنه سيتم التواصل مع الإمارات لتزويد الأردن بجزء من جرعات اللقاح الصيني حال وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته على إعطائه بصفة طارئة.

وبين توجه الوزارة لافتتاح مستشفيات ميدانية في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الأمور تسير حسب ما خطط له بشأن المستشفيات الميدانية، ومنها جهوزيتها لعلاج الذين يعانون من أمراض أخرى. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202052188146758386

وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

12202013181135101804642

%13.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بالموافقة على ترفيع عدد من القضاة الشرعيين

12202014153021548346030

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

12202013131326309283442

إحالة نائب سابق ونجله إلى القضاء بسبب الحصول على مغانم غير مشروعة

أخبار متعلقة
10202021181016133835123

وزير الصحة: تطبيق أمان لم يعد له فائدة

1120202017523381752802

22.7% نسبة الفحوصات الإيجابية بكورونا اليوم

1120201421228903101525

وزير الصحة : هذه نقطة ضعفنا

112020615476877586839

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

5fb2c29869721

وزير الصحة يوضح حول تسعيرة علاج كورونا

112020112201917104125

وزير الصحة يعلن اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا