وزير الصحة يعلن عن اجراءات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الأردن شهد انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع فترة الذروة خلال الفترة الماضية بنسبة 35%، وكذلك النسبة الإيجابية للفحوصات وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة العزل وأسرة العناية الحثيثة.وأوضح عبيدات في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الإثنين، أن الوضع الوبائي دقيق لكنه يسير بشكل إيجابي، رغم بقاء أعداد الإصابات بالآلاف وبقاء الفيروس منتشرا في المجتمع، داعيا إلى الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد الجسدي والتركيز على ارتداء الكمامات.وأكد أن الأردن وقعت بشكل نهائي مع شركة فايزر بشأن لقاح كورونا لتغطية احتياجات 5 بالمئة من المواطنين، مشيرا إلى أن اللقاح سيصل الأردن في شهر شباط القادم ونسعى لإيصاله قبل ذلك، ومنوها بوجود اتفاقات أولية مع شركات الأخرى لحجز الكمية المطلوبة.وقال إنه سيتم التواصل مع الإمارات لتزويد الأردن بجزء من جرعات اللقاح الصيني حال وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته على إعطائه بصفة طارئة.وبين توجه الوزارة لافتتاح مستشفيات ميدانية في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الأمور تسير حسب ما خطط له بشأن المستشفيات الميدانية، ومنها جهوزيتها لعلاج الذين يعانون من أمراض أخرى.