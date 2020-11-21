وزير الصحة يعلن عن اجراء هام للتعامل مع ازمة كورونا

الوكيل الاخباري -

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تسلمت وزارة الصحة جهاز( PCR) لفحص فيروس كورونا ضمن نظام محوسب بالكامل لفحص واظهار النتائج وبقدرة اسيتيعابية 1300 عينة يوميا، والذي جاء بدعم من الاتحاد الاوربي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .واكد وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات ان الجهاز المتطور سيساهم في دعم وتعزيز قدرات وزارة الصحة في استيعاب اعداد عالية من الفحوصات المخبرية، وسيخفف العبء نتيجة ازدياد اعداد الفحوصات من خلال ظهور النتائج في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.ويعتبر جهاز الفحص (cobas 6800) من شركة (Roche) السويسرية الاول من نوعه في المملكة بطاقة استيعابية 1300 وتظهر نتائج العينات خلال 24 ساعة، مما يخفف الجهد على الكوادر والتدخل الفني لحمايتهم، ضمن خطوات فحص اوتوماتيكية من خلال ربطه بالنظام المعمول به حاليا في المختبرات المركزية المؤتمتة.