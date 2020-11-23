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الإثنين، 23-11-2020 06:40 م

وزير الصحة يعلن عن خطة لإعطاء لقاح كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات ان الوضع الوبائي مازال دقيقا ويستدعي الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة والوقاية من عدوى فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة، والتباعد الجسدي، وتجنب كافة أشكال التجمعات .
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 واضاف عبيدات انه مقارنة أعداد الإصابات تبين أن الزيادة التي حصلت في الأسبوع الأخير لا تمثل إلا نسبة قليلة جدا وهذا نشهده لأول مرة خلال الشهرين الأخيرين، ما يعني وجود ثبات في المنحنى الوبائي في الأسبوع المنصرم ، ونتمنى أن يستمر هذا التحسن في عدد الإصابات لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

وبين أن الوزارة وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومركز الأزمات تم وضع خطة متكاملة للتطعيم لكافة الفئات التي بحاجة للتطعيم وسيكون الاعداد محكما ويسبق عملية التطعيم بمدة، حتى لا نخسر أي جرعة من هذا اللقاح.

 




 

 


 

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