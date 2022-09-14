وزير الصحة يعود مصابي حادثة اللويبدة

الوكيل الإخباري

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- قام وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مصابي حادثة اللويبدة في مستشفى لوزميلا، وذلك للاطمئنان على صحتهم وتفقد أوضاعهم.وتمنى الهواري الشفاء العاجل للمصابين وموجها بتقديم كافة سبل العناية الطبية لهم، ومعزيا أسر ضحايا الحادثة، مشيرا الى أنه على الجميع التعاطف مع أسر الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض.وتواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات البحث عن محاصرين تحت الانقاض في موقع الانهيار.وأدى انهيار بناية سكنية في اللويبدة وسط عمّان أمس الثلاثاء، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار عملية البحث عن ناجين بين الأنقاض.