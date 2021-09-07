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الثلاثاء، 07-09-2021 09:34 ص

وزير الصحة يعيّن مرشحات بوظيفة قابلة قانونية

هواري


الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تعيين مجموعة من المرشحات بوظيفة قابلة قانونية.

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وقال الهواري، إن قرار التعيين يأتي بموجب عقد "بدل مجاز" مع الإشارة أنه سيتقاضى كل منهن راتبها من مخصصات الفصل (2701) من المادة (120/300300).


ولفت إلى ضرورة أن تكون المرشحات لائقات صحيا للخدمة المدنية قبيل السماح لهن بمباشرة العمل بعد استكمال الإجراءات القانونية.


وطلب الهواري إخضاع المرشحات إلى برنامج تدريب والتوجيه المعتمد للموظف الجديد، داعيا إلى تزويده بتاريخ مباشرة العمل.

 

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