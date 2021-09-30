وزير الصحة يفتتح المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم مركز تدريب الانعاش القلبي المعتمد من جمعية القلب الامريكية والذي انشأته وزارة الصحة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأكد الهواري أن المركز سيكون نواة للتدريب في جميع مستشفيات ومديريات الصحة على برنامج الانعاش القلبي الرؤي الاساسي ويساهم في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة لاسيما في اقسام الطوارئ.

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وحضر الافتتاح مدير مكتب الصحة والسكان بالانابة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية جون ماكين، ومدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور.



ويهدف المركز التدريبي الذي تشرف عليه مديرية التمريض في وزارة الصحة الى تطوير مهارات دعم الحياة لدى جميع كوادر تدريب الكوادر الطبية و التمريضية و المهن الطبية المساندة للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الوعائية الطارئة وضمن المعايير العالمية.