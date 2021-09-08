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الأربعاء، 08-09-2021 01:42 م

وزير الصحة يقرر اجراء تنقلات ادارية في الوزارة

الهواري


الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اجراء تنقلات ادارية في الوزارة.

وقرر الهواري إنهاء تكليف الدكتورة إخلاص محمود نعيم سعد من القيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية للواء الرمثا ونقلها للعمل في مجال اختصاصها كاخصائية طب مجتمع.

كما تقرر تكليف أخصائي طب الأسرة في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور ظاهر فخري محمد بلص للقيام بأعمال مدير الشؤون الصحية للواء الرمثا.

كما قرر إنهاء تكليف الدكتور محمد مصطفى الإمام من القيام بأعمال مدير مستشفى الأميرة سلمى ذيبان ليعمل في مجال اختصاصه كأخصائي جراحة العظام والمفاصل، وتكليف أخصائي الأطفال في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مادبا الدكتور إبراهيم فلاح فرحان الخضور للقيام بأعمال مدير مستشفى الأميرة سلمى / ذيبان.

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