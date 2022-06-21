وزير الصحة يكرّم متبرعين بالدم

الوكيل الإخباري - كرّم وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومستمر، وعددا من المؤسسات والجهات الداعمة لتنفيذ حملات التبرع، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

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وقال الهواري، في الحفل الذي نظمته مديرية بنك الدم، اليوم الثلاثاء، إن لقاء اليوم يحمل طابعاً إنسانياً يشارك فيه العالم أجمع احتفاله بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تكريماً لهم على عطائهم المتواصل الذي لا ينقطع، ويساهم بإنقاذ أرواح الملايين ممن يتلقون هذا التبرع، مؤكدا أهمية زيادة الوعي المجتمعي بالحاجة المستمرة والدائمة إلى دم مأمون ومنتجات دم مأمونة وكافية.



وقدر الهواري عاليا عطاء من يهبون دمهم طواعية بدون مقابل لإنقاذ أرواح غيرهم من البشر، لرفع الشعار الموحَّد للمتبرعين بالدم الذي حددته منظمة الصحة العالمية لهذا العام، بـ"التبرع بالدم بادرة تضامن".



وأشار إلى سعي الأردن محلياً ومن خلال وزارة الصحة إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي المتكرر بالدم ليحل تدريجيا مكان التبرع التعويضي من عائلة المريض وأصدقائه، ولتحقيق هذه الرؤية، لافتا إلى أن بنوك الدم الأردنية اتبعت استراتيجية ترتكز على الوصول للمتبرعين بالدم في مواقعهم عبر حملات خارجية مكثفة ساهمت في تعزيز مخزون الدم، خصوصاً تلك الحملات التي تقام بشكل مستمر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والجامعات والجمعيات الخيرية والمستشفيات الخاصة وغيرها من المؤسسات الخاصة والأهلية.



ودعا الهواري بالتزامن مع استحداث وزارة الصحة أقسام لإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة، إلى الإقبال على التبرع بالدم بشكل طوعي، حيث يستدعي إجراء العمليات إلى توفير كميات كافية من الدم، لإنقاذ حياة المرضى، مثمنا جهود كوادر بنك الدم.



بدورها، قالت مديرة بنك الدم، الدكتورة آسيا عدوان، أن عام 2021 جمع 226 ألف و898 وحدة دم، من خلال 121 حملة تبرع، وإن نسبة التبرع الطوعي المتكرر وصلت إلى 55 بالمئة، ونسبة المتبرعين بالدم إلى عدد السكان في الأردن حوالي 3 بالمئة، وهي تعتبر من النسب المرتفعة عالميا.



ودعت إلى زيادة نسبة المتبرعين الطوعيين لتصل إلى 100 بالمئة من التبرع، لتوفير الرصيد اللازم من الدم الآمن ومكوناته لجميع المرضى المحتاجين إليه.



من جهتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، إن الأردنيين أثبتوا إنسانيتهم ونبل أخلاقهم بما قاموا به من خلال التبرع بالدم، حيث أن نسبة التبرع بالدم ارتفعت في عام 2019 مقارنة مع الأعوام السابقة، داعية إلى من تجاوز عمره 17 عاما ووزنه أكثر من 45 كيلو إلى التبرع بالدم للمساهمة في الحفاظ على حياة المرضى.



وسلم وزير الصحة والعدوان الدروع والشهادات التقديرية لـ34 متبرعا بالدم بشكل مستمر، و41 مؤسسة وجهة داعمة بتنفيذ الحملات التطوعية، ورواد خدمات نقل الدم، ومديرية بنك الدم وبنوك الدم الإقليمية.