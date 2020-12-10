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الخميس، 10-12-2020 10:03 م

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان التكلفة المالية لمطعوم " كورونا" من شركة فايزر الأمريكي نحو 12 دولار لجرعتين بواقع 6 دولار للجرعة الواحدة .
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وبين عبيدات في تصريحات صحفية مساء الخميس  أن الوزارة وقعت عقدا مع شركة فايزر لتزويد 10 بالمئة من سكان الأردن بمطعوم كورونا واخر مع مبادرة "كوفاكس" العالمية لافتا إلى أن التفاوض مستمر مع المبادرة كي تزود الأردن بالمطاعيم من الشركات المعنية بتطويره.

 وقال بان تكلفة فايزر لتزويد 10 بالمئة من سكان الأردن تقدر نحو 24 مليون دينار اردني .

 




 

 


 

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