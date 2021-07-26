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وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الإثنين، 26-07-2021 07:31 م

وزير الصحة يكشف عن إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا

الهواري


الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري أن الوزارة وضعت الخطط من أجل تدريب أطباء اختصاصيين، إذ جرى توقيع اتفاقية تدريبية مع الجامعة الهاشمية وهناك إجراءات سيجري الإعلان عنها قريبا من أجل رفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والأجهزة الطبية، مؤكدا ضرورة تحسين وتحصين الكوادر الطبية في الوزارة.اضافة اعلان


وأكد أن وزارة الصحة فتحت باب تلقي اللقاح لجميع من يطلب منه ذلك خاصة فيما يتعلق بقضية السفر، إذ تشترط بعض الدول أخذ اللقاح للدخول الى أراضيها، مشيرا إلى أن تلقي الأطفال للقاح أمر اختياري ويعود لقرار ولي الأمر.

وقال إن التوسع في إعطاء لقاحات كورونا لمختلف الفئات العمرية مرتبط بمدى توفرها.

 




 

 


 

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