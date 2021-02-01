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الإثنين، 01-02-2021 03:22 م

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الصحي، وإجراءات التعامل مع الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا.

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وقال الدكتور عبيدات إن الأردن وفر جميع الاحتياجات، لا سيما في المجال الصحي للمقيمين على أرض المملكة.


وعرض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس واحتوائه من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة العامة لتخفيض أعداد الإصابات.

 

وأكدت السفيرة استعداد بلادها للتعاون مع الأردن ودعم المشاريع الصحية، وتوفير السبل الكفيلة لتخفيف العبء عن الحكومة، والتغلب على التحديات، لاسيما أن الاردن يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.


 




 

 


 

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