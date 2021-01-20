وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية جديدة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوزارة فعلت مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، خوفا من المستوى الحرج ووصول نسبة الإشغال إلى 70 بالمئة.وحول شراء الخدمات، بين عبيدات أن لجوء الوزارة لشراء الخدمات كان لتغطية النقص الحاد في الاختصاصات الطبية الفرعية التي تحتاج للتوسع في مجال التدريب ما يتطلب تفاعلا من جميع القطاعات وتدريب عدد كاف من الأخصائيين.وأوضح أن الوزارة رفدت القطاع الصحي بالأدوية الخاصة ومضادات الفيروسات، وشراء كميات كافية من المضادات الأخرى، بالإضافة إلى الاتفاقات مع شركات تزويد المملكة باللقاح.وأعلن أن الوزارة بصدد افتتاح قسم الدم والأورام في مستشفى البشير وإجراء اتفاقات مع مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، مثمنا دور منظمة الصحة العالمية لدعم الأردن خلال الجائحة وتدريب الكوادر بالإضافة إلى حملات التوعية.