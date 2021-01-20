الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية

وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية جديدة

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنبلة

لحظة وصول جو بايدن إلى منصة التنصيب - فيديو

أول تغريدة لبايدن في يوم التنصيب

%4.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

وزارة التربية تجري تغييرات هامة على نظام التوجيهي

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

الأربعاء، 20-01-2021 05:48 م

وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية جديدة

1202117211732938482410


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوزارة فعلت مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، خوفا من المستوى الحرج ووصول نسبة الإشغال إلى 70 بالمئة.
اضافة اعلان

وحول شراء الخدمات، بين عبيدات أن لجوء الوزارة لشراء الخدمات كان لتغطية النقص الحاد في الاختصاصات الطبية الفرعية التي تحتاج للتوسع في مجال التدريب ما يتطلب تفاعلا من جميع القطاعات وتدريب عدد كاف من الأخصائيين.

وأوضح أن الوزارة رفدت القطاع الصحي بالأدوية الخاصة ومضادات الفيروسات، وشراء كميات كافية من المضادات الأخرى، بالإضافة إلى الاتفاقات مع شركات تزويد المملكة باللقاح.

وأعلن أن الوزارة بصدد افتتاح قسم الدم والأورام في مستشفى البشير وإجراء اتفاقات مع مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، مثمنا دور منظمة الصحة العالمية لدعم الأردن خلال الجائحة وتدريب الكوادر بالإضافة إلى حملات التوعية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

1202118181032131422403

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية

1202119173515783236816

%4.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية تجري تغييرات هامة على نظام التوجيهي

1202118162410278993869

العقبة: 545 شخصا تلقوا لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
وزير الصحة

وزير الصحة : هؤلاء سيحرمون من لقاح كورونا

12021619171715962295

الأردن تعاقد على شراء لقاحات بقيمة 50 مليون دينار

1220203117586198721711

وزير الصحة يكشف عدد المتقدمين لاخذ لقاح كورونا بالاردن

12202027162950485873972

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

1220201721419346355037

عبيدات يكشف تفاصيل وصول سلالة كورونا الجديدة للأردن

1220202619613283898009

وزير الصحة : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور بالاردن