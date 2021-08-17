وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية قادمة

الوكيل الاخباري -

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أوضح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، أن "الوضع الوبائي في الأردن يشهد استقرارا رغم ارتفاع الإصابات بكورونا، والزيادة بالإصابات لا تزال ضمن الحد الأدنى من توقعاتنا وضمن النسب المقبولة جداً".وحول عملية التطعيم، أشار الهواري إلى أن "أرقامنا في تحسن مستمر، ونحن نقترب من 3 ملايين و300 ألف جرعة مع يوم غد من الجرعة الأولى، وتجاوزنا 2 مليون و600 ألف للجرعة الثانية"."همنا اليوم إيصال الجرعة الثانية لمن أخذوا الجرعة الأولى بأسرع وقت وهناك عدد كبير من المتخلفين عن الجرعة الثانية، ونؤكد ضرورة الإقبال على الجرعة الثانية لأن فيروس دلتا بهذه النسخة من الواضح أن جرعة واحدة من المطاعيم لا تكفي بالسيطرة عليه"، وفق الهواري.