وزير الصحة يكشف عن اجراءات قادمة بعد ارتفاع اصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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تطرق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الأحد، إلى الوضع الوبائي في الأردن، قائلا إن عدد الحالات في المستشفيات اليوم مازال ضمن النسب المقبولة، لكن هناك زيادة مقلقة في عدد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية، وهذا لم يحدث منذ أسابيع طويلة، "وهو مقلق لنا، ويدق ناقوس الخطر، ويدفعنا نحو اخذ المطاعيم، فلا نريد زيادة في عدد الحالات المدخلة إلى المستشفيات".وكشف في تصريحات صحفية عن تلقي (3200) طفل دون 18 سنة المطعوم لهذا اليوم.وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحلّ الاكتظاظ الذي تشهده بعض مراكز التطعيم من خلال فتح مزيد من المراكز.