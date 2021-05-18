وزير الصحة يكشف عن تطور هام لإلغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

أكد وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، ان الوضع الوبائي في المملكة مستقر حاليا، حيث انخفضت أعداد الوفيات والاصابات الجديدة، وأصبحت نسب اشغالات المستشفيات مريحة، كما انخفضت نسبة الفحوصات الايجابية إلى ما دون 5%.ولفت في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة والجهات الصحية تراقب انعكاسات ما حدث من تجمعات مؤخرا وأثناء فترة الأعياد للحكم فيما إذا كنّا سندخل موجة ثالثة جديدة أم لا.واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .