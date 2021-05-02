الأحد 02-05-2021
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الأحد، 02-05-2021 01:35 ص

وزير الصحة يكشف عن خطة لعودة الطلبة للمدارس والجامعات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الاردن في سباق لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين قبل وصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ليكون تأثير الموجة خفيف جدا على المملكة.
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وأكد هواري أن الهدف هو عودة الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم بالدرجة الاولى، ولذلك ستطلق وزارة الصحة حملة لتطعيم المعلمين واعطائهم أولوية.

وأضاف ان الأردن يستعد لاحتمالية الموجة الجديدة، ويراقب ما يحدث في الدول من حولنا، مشيرا إلى أن ما يحدث حولنا هو مؤشر لما سيحدث في الأردن.

وبين الهواري، أن قدرة الأردن اليومية حاليا هي تطعيم 60 ألف مواطن، داعيا إلى عدم التراخي بتلقي المطاعيم والالتزام بالمواعيد.

 




 

 


 

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