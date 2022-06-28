وزير الصحة يكشف مستجدات حول المصابين بحادثة العقبة

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، بقاء 50 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات في العقبة من جراء تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء المدينة من أصل 332 مصابا.



وقال الهواري لـ "المملكة" : "نطمئن الجميع أن حالات الإصابة في تناقص. دخل حوالي 332 حالة في بداية الحادث واليوم الموجود في المستشفيات بحدود 50 حالة"، مشيرا إلى أن "معظم الحالات من متوسطة إلى بسيطة".



وتوقع الهواري أن ينخفض عدد الإصابات إلى "أرقام فردية" خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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