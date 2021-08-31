وزير الصحة يلتقي السفيرة البريطانية لبحث تطوير البنية التحتية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية

الوكيل الاخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السفيرة البريطانية المتحدة بردجت برند، ومديرة مكتب ميرسي كور في الأردن كاري دينر لبحث إنجازات تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الصحة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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وقال الهواري خلال اللقاء ان الدعم المقدم من المملكة المتحدة لتجهيز عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية باحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، سيساهم بشكل كبير في دعم الكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية مستدامة ذات جودة عالية لاسيما للاستجابة بالتعامل مع وباء كوفيد – 19.



وثمن الدكتور الهواري خلال الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات والأمين العام لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي الانجازات التي نفذتها منظمة (ميرسي كور) بدعم من الحكومة البريطانية، في المراكز الصحية والمستشفيات.