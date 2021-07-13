وزير الصحة يلمح بالعدول عن الإجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تعتزم وزارة الصحة فتح باب التطعيم لمن تجاوز 16 عاماً ولمن يريد إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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جاء ذلك ، على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري ، الذي أوضح ، أن الأردن قد دخل موجة جديدة من كورونا ، داعيا إلى عدم التراخي بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية المواطنين، من انتشار الفيروس .

وخلال قراءة "الوكيل الإخباري" لتصريحات مسؤولي في وزارة الصحة لـ"الوكيل الإخباري" ، فإن الحكومة تدرس المنحنى الوبائي الراهن ، وإمكانية الوصول إلى تطعيم 4,5 مليون شخص ، من أجل العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة ، من الخطة الحكومية وذلك في أيلول (9) القادم، والتي تعد "فترة حاسمة " في حياة الأردنيين، لاتخاذ الإجراءات الرسمية التي من شأنها كبح جماح الوباء.

وزير الصحة ، لمّح بالعدول عن الإجراءات التخفيفية في حال لم يصل عدد متلقي اللقاح إلى ما تهدف إليه الحكومة ما يعني دقّ ناقوس الخطر .

القرارات التخفيفية على طاولة الحكومة خلال الفترة الحالية ، حيث يمكن العدول عنها في حال عدم الاستمرار بالالتزام بأوامر الدفاع ، ما يتطلّب التشديد على الإجراءات الوقائية ، لدء الخطر من جديد عن المملكة، وتحسبّا من ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا.