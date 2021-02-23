وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

الوكيل الإخباري - أوضح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الحكومة لم تبحث إجراءات تمتد إلى أسابيع .

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ولفت ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحافية، أن الإغلاقات الجزئية ليوم أو يومين، من الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملموس.

وشدد عبيدات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي.



وحول البحث في "إغلاق عمّان" ، بعد تسجيل إصابات مرتفعة بـ كورونا فيها ، نفى وزير الصحة عبيدات هذا الأمر .

وكانت العاصمة عمان سجّلت أمس الإثنين (2953) إصابة بكورونا.



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