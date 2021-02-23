الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الارصاد لـ الوكيل : أمطار قادمة الى المملكة نهار الجمعة

إعلان هام من الضمان بشأن استدامة

الأوبئة لـ الوكيل : ندرس خيارات صعبة على الأردنيين

وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

الثلاثاء، 23-02-2021 10:53 ص

ارتفاع حاد في إصابات كورونا

وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

2202122205659466285845
وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - أوضح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الحكومة لم تبحث إجراءات تمتد إلى أسابيع .

اضافة اعلان
 

ولفت ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحافية، أن الإغلاقات الجزئية ليوم أو يومين، من الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملموس.

 

وشدد عبيدات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي.

وحول البحث في "إغلاق عمّان" ، بعد تسجيل إصابات مرتفعة بـ كورونا فيها ، نفى وزير الصحة عبيدات هذا الأمر .

 

وكانت العاصمة عمان سجّلت أمس الإثنين (2953) إصابة بكورونا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220204145057792100928

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

5f57381d421aa91bbc792b09

اتحاد الدواجن: استقرار الاسعار محليا

220211420385567144478

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

12021813104273328845

وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

2202118123955970610524

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

أخبار متعلقة
1220202093652284982466

توجيه حكومي فوري لجميع المواطنين

لقا

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان

0199516e-fcae-40cb-8c09-ab87f2773f28

تحذير هام لسكان العاصمة عمان .. ومطالبات بزيادة ساعات الحظر

f6544806-0776-4d01-8ed3-747d89c01720

فيروس كورونا ... تحذير شديد اللهجة لسكان العاصمة عمان

1202125171631441252837

لا إصابات كورونا في معان الثلاثاء

120212682036744339936

%3.88 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء