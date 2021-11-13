وزير الصحة ينفي اي توجه لعودة الاغلاقات والحظر الجزئي

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن 90% من مصابي فيروس كورونا الذين يدخلوا الى المستشفيات او ممن يتوفوا هم من غير متلقي لقاح كورونا.



وأكد الهواري في تصريحات صحفية مساء السبت، ضرورة أخذ اللقاح، وتعاون المواطن مع وزارة الصحة في هذا الملف، مشيرا إلى عدم وجود توجه نحو إلزامية الحصول على لقاح كورونا في الأردن.



وبين أن وزارة الصحة تراقب الوضع الوبائي بجدية وتحتاج الى تعاون المواطن بأخذ اللقاحات، مشددا على توفّر كميات كافية من لقاحات كوورنا، إذ تسلّم الأردن نحو (500) ألف جرعة من اللقاح الصيني قبل نحو أسبوعين، فيما سيكون هناك (2.6) مليون جرعة من لقاح فايزر.



ولفت إلى أهمية الحصول على الجرعة الثالثة لمن تلقى الجرعة الثانية قبل (6) أشهر، فيما لا يُشترط أن يكون نوع الجرعة الثالثة مماثلا للجرعتين الأولى والثانية.



وأكد وزير الصحة أنه لا تفكير بالعودة إلى الإغلاقات والحظر الجزئي .

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