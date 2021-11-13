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السبت، 13-11-2021 09:17 م

وزير الصحة يوجه رسالة لاولياء امور طلبة المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان نسب الاصابات بكورونا لفئة طلبة المدارس هي أمر مبني على بيانات احصائية وعدد اصابات الفئة العمرية (6-17) سنة، حيث تبيّن أن نسبة الاصابات في هذه الفئة العمرية من بين اجمالي الاصابات هي (35- 40%).

ودعا الهواري في تصريحات صحفية أولياء أمور الطلبة إلى الاقبال على المطاعيم، وعدم ارسال أبنائهم إلى المدارس في حال ظهرت عليهم أية أعراض مرضية.

وأشار إلى أن أقلّ فئة عمرية في نسبة الوفيات هي (20) سنة فما دون، حيث سجلت هذه الفئة (49) وفاة في الأردن، فيما ترتفع نسبة الوفيات في الفئات السنية . 

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