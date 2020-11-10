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الثلاثاء، 10-11-2020 05:24 م

وزير الصحة يوجه رسالة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات المواطنين إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ اوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.
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وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) عقب ادلائه بصوته في الانتخابات مساء اليوم الثلاثاء بمدرسة حرثا الثانوية للبنين في محافظة إربد، إن هذا اليوم استحقاق دستوري وواجب وطني أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ان يكون بأحلى وأبهى صورة.

واشاد بإجراءات عملية الاقتراع التي اتبعتها الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات وإجرائها، واصفا اياها بالمميزة والسهلة والمريحة ولم تستغرق عملية الاقتراع اكثر من دقيقتين، مؤكدا التزام المواطنين الكبير بوسائل الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي اثناء عملية الاقتراع.

 




 

 


 

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