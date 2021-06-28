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الإثنين، 28-06-2021 02:47 م

خلال لقائه مع الشوبكي

وزير الصحة يوجه للتعاون مع ' المتقاعدين العسكريين'

هواري
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - وجّه وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري ، خلال لقائه مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، بأهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة الأمن والحماية، التي تقدمها المؤسسة للوزارة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في محافظات المملكة كافة.

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وأشاد الهواري خلال لقائه الشوبكي اليوم الاثنين، بالجهود التي تقوم بها المؤسسة، ودورها الريادي في توفير خدمة الأمن والحماية بكل مهارة واحترافية لكافة المنشآت الصحية التابعة للوزارة وعلى الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين.


ومن جانبه، ثمن الشوبكي الخدمات المتميزة التي تؤديها الوزارة، والجهود التي تبذلها كوادرها في التعامل مع جائحة كورونا.

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

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