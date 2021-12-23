وزير الصحة يوضح حول إعطاء أقراص فايزر لمصابين كورونا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فريد حداد ضرورة المضي قدما بالتأمين الصحي الشامل للأردنيين.وأشاد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الخميس، تم فيه بحث موضوع التأمين الصحي بحضور وزير الصحة الدكتور فراس هواري وامين عام الوزارة الدكتورة الهام خريسات ومدير مديرية التامين الصحي الدكتورة نائل العدوان، بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة وكوادرها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).وطالب حداد بضرورة وقف التباين والتجاوز في منظومة التأمين الصحي وخصوصا لموظفي الفئتين الاولى والعليا، وايضا التحويلات غير الضرورية للفئة الاولى.ولفت الى ضرورة ان يكون هناك حل قائم لقضية الديون المتراكمة للمستشفيات الجامعية على وزارة الصحة.وتساءل حداد فيما اذا سيتم اعطاء الاقراص المضادة لكوفيد-19 للأردنيين.بدورهم، اكد النواب : عبد الرحيم المعايعة وتيسير كريشان وصفاء المومني ومحمود الفرجات، ضرورة ان يكون هناك تأمين صحي لذوي الدخل المحدود والاسر الفقيرة وذوي الاعاقة العقلية الخاصة وتلقيهم العلاج في عيادات الاسنان.وشددوا على ضرورة رفع موازنة وزارة الصحة للعام القادم.من جهته، قال هواري ان التأمين الصحي من اهم المواضيع المطروحة امام الحكومة في الوقت الحالي، لافتا الى ان هناك عدة سيناريوهات لتوسيع مظلة الشمول به فضلا عن شمول شرائح جديدة به وهناك تقدم واضح بهذه السيناريوهات.واشار الى ان هناك ايضا مناقشة لبعض البنود في التأمين الصحي الحالي وستحصل قريبا على الموافقات.بالنسبة لديون المستشفيات الجامعية، قال هواري ان هناك تفاهمات لجدولة هذه الديون وسداد جزء منها، مؤكدا أنها لاقت قبولا من ادارة هذه المستشفيات.وحول التأمين الصحي للفئتين الاولى والخاصة، اوضح هواري ان ذلك يخضع لدراسة الاثر المالي، منوها الى ان القوانين والانظمة المتعلقة بذلك قابلة للتغيير والتعديل لتحقيق العدالة والحفاظ على المال العام.وحول اعطاء اقراص فايزر للأردنيين، اوضح هواري انه تم بالأمس اتاحته من المنظمة الصحية الامريكية، لافتا الى انه سيعطى لمن هم فوق سن 65 عاما فضلا عن ذوي الامراض المزمنة.واشار الى ان بعض اولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الايوائية رفضوا تلقي ابنائهم اللقاحات ضد فيروس كورونا، مضيفا انه سيتم متابعة احوالهم الصحية من قبل الوزارة.