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وزير الصحة يوضح حول اتخاذ إجراءات جديدة تتبع الحظر الشامل




الثلاثاء، 10-11-2020 04:25 م

وزير الصحة يوضح حول اتخاذ إجراءات جديدة تتبع الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إنه "لا قرار حتى الآن بأي إجراءات جديدة تتبع الحظر الشامل المقبل".
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وأضاف لـ "المملكة" بعد إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية في إحدى مدارس محافظة إربد" إن الحكومة ستعمل على تقييم الوضع الوبائي بعد انتهاء الحظر الشامل".

عبيدات، أعرب عن رضاه حيال إجراءات السلامة داخل مراكز الاقتراع، قائلا: "ما يهمنا اليوم أن ينجح الاستحقاق الدستوري لكن دون أن يؤثر على الوضع الوبائي".

وأشار إلى أن "إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب كانت جيدة وفي غاية الدقة والسهولة وكانت كل الوسائل متاحة داخل غرف الاقتراع للحفاظ والالتزام بسبل الوقاية".

"صحة المواطنين دائما تهمنا لذلك كان واضح أهم قرار بأن المصابين لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم حفاظا على الوضع الصحي ونتمنى من جميع الأردنيين غير المصابين أن يكون هناك إقبال على الانتخابات"، بحسب عبيدات.

وأشار إلى أن "هناك أعداد فرق تقصي وبائي تزيد عن 200 فرقة في جميع مناطق الأردن، وإذا كان هناك نقص في أي محافظة ستقوم الوزارة بزيادة عدد الفرق".

"دور فرق التقصي أصبح يختلف عما كان عليه سابقا خاصة مع وجود محطات أخذ العينات وتم توفير مختبرات لفحص الـ (بي سي ار) في جميع محافظات المملكة"، بحسب عبيدات.

 




 

 


 

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