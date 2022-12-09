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الجمعة، 09-12-2022 10:18 م

وزير الصحة يوضح حول ازدياد الاصابات بالأنفلونزا الموسمية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن تجربة جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، "لا تسطيع أيّ دولة إعلان نهاية الجائحة قبل إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة".

وأضاف الهواري، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنه لا يعتقد إعلان المنظمة نهاية الجائحة في هذا التوقيت، مستعرضا تجربة كورونا في الأردن بأعداد الإصابات والوفيات.

وبين أنه بالرغم من ازدياد الإصابات بالجهاز التنفسي سواء كان بين البالغين أو الأطفال الا أن عدد إصابات كورونا التي تخضع للعلاج في المستشفيات 14 مريضًا.

ولفت إلى أن المواطنين اصابهم الإرهاق بعد الجائحة لذا نرى عودة ارتداد الأمراض المتعلقة بالشتاء، مشيرا إلى زيادة الإصابات بالأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ونقص الأدوية المتعلقة بهذا المرض.

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